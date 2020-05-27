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Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

'Pes' dedirten anlar! Halay çekip top oynadılar...

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'Pes' dedirten anlar! Halay çekip top oynadılar...
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Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağının son günü, yasağı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan bir grup dışarı çıkarak halay çekti. Aynı sokaktaki 20 yaş altı başka bir grup ise top oynadı. Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup sokağa çıkarak halay çekti. Yasağa uymayan grup ayrıca sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 20 yaş altı başka bir grubun da sokakta top oynadığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan vatandaş, duruma tepki gösterdi.

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