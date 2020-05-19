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Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Pes artık! Kanalizasyonda yakalandı, söyledikleri şoke etti

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Antalya'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı. Kurtarılan Aziz G.'ye karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

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  • Uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
  • Uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
  • Uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
  • Uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi. Aziz G., karantina bölgesine 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kaldı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarıldı.

Uyuşturu madde krizi yaşadığı sırada kanalizasyona girdiğini, ancak nereden ve nasıl girdiğini hatırlamadığını söyleyen Aziz G., "Krize girince bütün kemiklerim kırılacak gibi acımaya başladı. Bir arkadaşımla karantina bölgesine girmek için kanalizasyona girdik. Ancak o beni bırakıp gitti. Ben yolumu şaşırınca burada mahsur kaldım" dedi.

Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

Aziz G.'ye, karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

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