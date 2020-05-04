'Pes artık' dedirten olay! Dedesi ölmüş gibi sahte evrak düzenleyip yola çıktı

ARAÇTA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde İstanbul’dan gelen bir araç Ankara girişinde Kahramankazan İlçesi’nde durduruldu.



Araçta yapılan aramada 95 gram metafetamin uyuşturucu maddesi ele geçildi. Araçta bulunan İ.A. ile Azeri uyruklu kadın F.M. gözaltına alındı.

SAHTE ÖLÜM BELGESİ

Şüphelilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde şehirlerarası ulaşım kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağını “sahte ölüm” belgesiyle aştıkları belirlendi. İ.A.’nın dedesi ölmüş gibi sahte ölüm belgesi hazırladığı ve bu belgeyle İstanbul’dan çıkış yaptıkları ortaya çıktı.



Emniyette sorgulamaları devam eden şüphelilerin, “uyuşturucu ticareti ve sahtecilik” suçlarından işlem gördükleri öğrenildi. Her iki şüpheliye ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 6 bin lira para cezası da kesildi.