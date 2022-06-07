'Pes artık' dedirten hırsızlık... Zeytinburnu'nda apartman kapısını çaldılar

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Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda önceki gün öğle sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi kimsenin etrafta olmadığından emin olduğu anda apartmanın demir kapısını söktü. Sokaktan geçenleri kontrol eden şüpheli, sırtına aldığı demir kapıyla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra apartman sakinleri kapının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameraları izlendiğinde demir kapının şüpheli bir kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde, şüpheli kişi kaçarken kimseye yakalanmamak için çöp atmaya giden vatandaşın sokaktan geçmesini bekliyor. Söktüğü demir kapıyı sırtlayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor.



Apartman kapısının çalındığını fark eden Cemil Misto, “Dün öğlen saat 13.00’de eve eşya getiriyordum. Kapı vardı. 14.00’te tekrar eve geldim. Kapı yoktu. Arkadaşa söyledim. Burada kamera var. Ben dedim bakalım. Mecbur başka kapı takacağız” dedi.

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“HELAL OLSUN, GÖRSEM TAKDİR EDECEĞİM”



Hırsızın kapıyı farklı günlerde 2 parça halinde çaldığını söyleyen Abdülhekim Tunç, “Arkadaşlar ve komşular görmüş. Bizim kapı yok, şaşırdık zaten. Bir kapının bir parçasını almışlar, sonra gelip büyük parçayı almışlar. Helal olsun, görsem takdir edeceğim. Vallahi alnından da öperim. Birini almış, gelmiş ikincisini de almış” dedi.



“BİR GÜN KEPENKLERİ DE SÖKERLER”



Tunç, “Önce birini almış. Öteki gün gelip diğerini almış. Apartman sakinleri aşağı gelip, sordular. Bizde kamera kayıtlarına baktık. Vallahi bu olaylar Zeytinburnu’nda çoğaldı. İki, üç sefer daha gördük. Yarın bir gün kepenkleri de sökerler, kapıyı da alırlar. Artık polisimi arayalım, kimi arayalım bilmiyoruz” şeklinde konuştu.