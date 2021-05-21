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Gündem
Haluk TURGUT / DHA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Muhammet Ç. çocuğuna damar yolu açan hemşire Serhat Özcanlı’yı yumrukladı, Dr. Yılmaz Aydın’a da saldırdı.

Kocaeli Çayırova’da oturan Muhammet Ç., önceki gece rahatsızlanan çocuğunu tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya “Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın” dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince aralarında tartışma çıktı. Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Muhammet Ç., gelen Dr. Yılmaz Aydın’a da saldırdı. Şikâyet üzerine Muhammet Ç. gözaltına alındı.

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