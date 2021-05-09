Kütahya’da Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler araçlardan birini boş bir arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi.



İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları belirtildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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