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Gündem
Oğuzhan KILIÇ / DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 otomobil çaldılar

Kütahya’da Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler araçlardan birini boş bir arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi.

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İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları belirtildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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