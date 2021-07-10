PES 2022 ne zaman çıkacak?

PES 2022'nin çıkacağı tarih oyunseverler arasında gündemde yer alıyor. Net olarak oyunun çıkacağı tarih bilinmese de PES 2018'in 15 Eylül'de, PES 2019'un 30 Ağustos'ta, PES 2020'nin 10 Eylül'de piyasaya sürülmüş olması, oyunun çıkış tarihi hakkında fikir verici oldu.

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulislerde yer alan bilgilere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Oyunun bu tarihten önce piyasaya sürülmesi ise sürpriz olacak.

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