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Haber Giriş: 10.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

PES 2022 ne zaman çıkacak?

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PES 2022 ne zaman çıkacak?

PES 2022 için oyunseverlerin araştırmaları başladı. Konsol ve bilgisayar oyunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan PES, 2022 serisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı PES 2022 hakkında detaylı bilgiler

PES 2022'nin çıkacağı tarih oyunseverler arasında gündemde yer alıyor. Net olarak oyunun çıkacağı tarih bilinmese de PES 2018'in 15 Eylül'de, PES 2019'un 30 Ağustos'ta, PES 2020'nin 10 Eylül'de piyasaya sürülmüş olması, oyunun çıkış tarihi hakkında fikir verici oldu. 

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulislerde yer alan bilgilere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Oyunun bu tarihten önce piyasaya sürülmesi ise sürpriz olacak. 

 

 

 

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