Pes: 13 metrekareden 47 göçmen çıktı

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İran üzerinden yasadışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlikeye atan yollara başvuruyor. Van’ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde yine benzer manzaralar yaşandı.

HAVASIZLIKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞLER

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 34 ELR 101 ve 34 SEH 619 plakalı eski model 2 otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüslerin arka tarafında yapılan ve her biri 6.5 metrekare olan gizli bölmeler tespit edildi. Açılan gizli bölmelerde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Polisler manzara karşısında şoke olurken, göçmenlerin havasızlıktan bitkin düştükleri görüldü. Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan M.G.T., R.T. ve T.C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Havasızlıktan bitkin düşmüş 47 kaçak göçmen, Erciş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan M.G.T., R.T. ve T.C. tutuklandı.