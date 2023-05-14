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Pervin Buldan, oyunu Van'da kullandı

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#Secim2023#Pervin Buldan#HDP
Pervin Buldan, oyunu Vanda kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 09:47

Van'da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 706 bin 445 seçmen oy kullanacak. Kent genelindeki okullarda kurulan 2 bin 294 sandıkta seçmenler saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki 1106 nolu sandıkta kullandı.

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Van genelinde 2 bin 294 sandıkta 706 bin 445 kişi oy kullanacak. Seçmen sayısı ile en kalabalık ilçe İpekyolu’nda 643 sandıkta toplam 229 bin 242 seçmen, en kalabalık ikinci ilçe Erciş’te ise 341 sandıkta toplam 104 bin 19 kişi oy kullanacak. En fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu üçüncü ilçe Tuşba’da ise toplam 297 sandıkta 96 bin 082 seçmen oy kullanacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Yeşil Sol Partisi'nden Van 1. Sıra Milletvekili Adayı olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da oyunu 380 seçmenin olduğu İpekyolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki 1106 nolu sandıkta kullandı. Buldan, seçimin barış ve kardeşliğe vesile olması dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

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"Bugün Türkiye'nin her yerinde bütün insanlarımız oylarını kullanacaklar. Umut ediyor ve diliyorum ki; kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bu ülke uzun bir süredir aslında çok büyük haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak, bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Bütün Türkiye halkları bekliyor, 82 milyon insanın umudu var bugünkü seçimlerden. Biz de, bugün oyumuzu Van'da kullanıp barışa ve kardeşliğe ama aynı zamanda demokrasiye vesile olması temennisiyle tüm Türkiye'ye bu çağrıyı hem yapıyor hem de oylarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Ankara'ya geçeceğim Genel merkezimizde partili arkadaşlarımla birlikte seçim sonuçlarını oradan takip edeceğiz."

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#Secim2023#Pervin Buldan#HDP

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