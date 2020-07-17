Pervari şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Doğan köyü kırsalında sürdürülen operasyonda polis özel harekat timi ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 polis yaralandı. Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerden 1 çocuk babası Muhammet Demir (31) ve 1 çocuk babası Anıl Kemal Kurtul (29) hayatlarını kaybetti.

Şehitlerin cenazesi Şırnak’tan alınarak görev yaptıkları Siirt’e getirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’ın yanı sıra çok sayıda polis ve asker de katıldı.

SOYLU’DAN BAŞSAĞLIĞI

Bakan Soylu, şehit Demir’in eşi Hilal Demir ve şehit Kurul’un eşi Hülya Kuru’al başsağlığı dileğinde bulundu. Törenin ardından Muhammet Demir Sivas’a, Anıl Kemal Kurtul ise Hatay’a uğurlandı. Muhammet Demir akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anıl Kemal Kurtul ise bugün toprağa verilecek.