×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Peru’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Peru Depremi#San Juan De Marcona#Jeofizik Olaylar
Peru’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 21:06

Peru Jeofizik Enstitüsü, ülkenin San Juan de Marcona kenti açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Latin Amerika ülkesi Peru açıklarında deprem meydana geldi. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğü 5.6 olarak duyuruldu. Peru Jeofizik Enstitüsü ise sarsıntının büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssünün San Juan de Marcona kenti kıyısından yaklaşık 102 kilometre açığında ve 32 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Yerel yetkililer ve Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) tarafından yapılan açıklamalarda, depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana geldiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peru Depremi#San Juan De Marcona#Jeofizik Olaylar

BAKMADAN GEÇME!