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Pertevniyal’in ‘Halim Baba’sı

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#Pertevniyal Lisesi#Halim Kahriman#Kütüphane
Pertevniyal’in ‘Halim Baba’sı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Pertevniyal Lisesi’nin Fransızca öğretmeni Halim Kahriman, emekli olduktan sonra okulun kütüphanesinde gönüllü oldu. 70 yıllık ömrünün 37 yılı Pertevniyal’de geçen Kahriman’a öğrenciler ‘Halim baba’ diyor...

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İstanbul’daki Pertevniyal Lisesi, 152’nci yaşını tamamlamak üzere. Fransızca öğretmeni Halim Kahriman da ömrünün yarısından fazlasını okulda geçirdi.

Pertevniyal’in ‘Halim Baba’sı
Halim Kahriman, Fransızca öğretmenliğinden emekli olduğu Pertevniyal Lisesi’nde 6 yıldır gönüllü olarak kütüphanede çalışıyor.

Kahriman, 10 yıllık öğretmenken, 1987 yılında Pertevniyal Lisesi’nde göreve başladı. 2018 yılında emekli olan Kahriman, emekliliğin 2’nci gününde okuldaki kütüphanenin başına geçti. 6 yıldır kütüphaneyle ilgilenen Kahriman, hayat hikâyesini ve eğitim aşkını şöyle anlattı:

OKULA GELİŞ, O GELİŞ

 “1987 yılında Pertevniyal’de müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Okula geliş, o geliş. O günden bu güne hâlâ Pertevniyal Lisesi’ndeyim. 70 yaşındayım ve hayatımın 37 yılı bu okulda geçti. O dönem Fransızca dilini seçen çok az öğrenci vardı. O nedenle derslerimi şu an gönüllü olarak yer aldığım okulun kütüphanesinde yapıyordum. ‘Emekli olduğumda ne yapacağım?’ diye kara kara düşünüyordum. Derken okulun kütüphanesinde gönüllü olma fikri geldi. 12 Nisan 2018’de emekli oldum, 14 Nisan 2018’de yani sadece 2 gün sonra kütüphanenin anahtarını aldım. Yaklaşık 6 yıldır kütüphanede gönüllü çalışıyorum. 

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GÖNÜL BAĞIM VAR

Hiç emekli olmamışım gibi her sabah okula gidiyorum ve hiç aksatmıyorum. Okuldan ayrı kalmak hiç aklımdan geçmedi. Burada ders çalışan öğrencilere de yardım ediyorum. Pertevniyal’le bir gönül bağım var. Hem görev yaptığım dönem boyunca hem de şimdi öğrencilerle iletişimim hep çok iyi oldu. Bana burada ‘Halim baba’ diyorlar. Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olmak isterdim.”

 

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#Pertevniyal Lisesi#Halim Kahriman#Kütüphane

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