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Haber Giriş: 26.08.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Personel dağılım cetveli nedir? PDC doluluk oranları hakkında bilgiler

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Personel dağılım cetveli nedir? PDC doluluk oranları hakkında bilgiler

Personel dağılım cetveli ya da kısa adlandırması ile PDC, doluluk oranları ile belirli periyodlarda gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın personel müdürlüğü üzerinden yayımlanan duyurular aracılığıyla görüntülenebilen personel dağılım cetveli, ihtiyaç durumunu nitelemektedir. Peki, personel dağılım cetveli nedir? PDC doluluk oranları hakkında bilgiler

Personel Dağılım Cetveli (PDC) kelimesinin açılımı personel dağılım cetvelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanıma göre, Personel Dağılım Cetveli; Belirlenen bazı ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveldir.

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