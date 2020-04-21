Perşembe cuma cumartesi pazar sokak yasak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında geçirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlardan birincisinin insanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamak olduğunu söyledi. Okulların ve 212 bin işletmenin tatil edilmesinden, şehirlerarası ulaşımın sınırlandırılmasına ve sokağa çıkma yasaklarına kadar bütün tedbirlerin bu amaca yönelik olduğunu aktaran Erdoğan, “İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini temindir. Bu hususta da hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi kritik konular başta olmak üzere her alanda çok iyi seviyedeyiz.

TEDBİRLERİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik ve perakende zincirinin aksamamasıdır. Dördüncüsü de kamu düzeninin bozulmamasıdır. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız tüm unsurlarıyla kamu düzeninin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarına katkı vermek suretiyle fedakarca görevlerini yürütüyor” diye konuştu. Salgının önüne geçmek için alınan tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

“Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test/vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı seviyede devam ediyor. Ücretsiz maske dağıtımımız sürüyor.

Elimizde epeyce stoku bulunan kritik ilaçların üretimine de başladık. Koruyucu sağlık donanımlarının yerli üretimi konusunda da önemli mesafe kat ettik. N95 ve N99 maskelerinin nanofiber esaslı filtrelerinin geliştirme süreci bitti, test sürecine başlandı, en kısa sürede üretime geçiyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi de hazırladığı Covid-19 raporuyla önemli bir referansın kaynağını oluşturdu.

4 GÜNLÜK YASAK

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bu yüzden bu uygulamayı tarım, sağlık, gıda hizmetleriyle aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasındaysa günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırılması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı yine 00.00’dan itibaren 24-25 ve 26 Nisan 00.00’a kadar bu devam edecek. 26’sında 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sona erecek.

BAYRAM ÖNCESİ BAZI ADIMLARI ATABİLİRİZ

Kesintisiz hizmet veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak, salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz.”

YAZILIM SEKTÖRÜ SİZİ BEKLİYOR

“Gençlere de çağrıda bulunuyorum. Yazılım sektörü sizi bekliyor. Üç yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı proje üzerinde eğitimler BTK üzerinden gerçekleştirilecektir. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100’e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken, sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki özgeçmişe otomatik olarak eklenecektir. Programı tamamlayanlar, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilebilme imkanı kazanacaktır. Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacını gidermede de katkı sağlayacağına inanıyorum.



HAZİNE ARAZİLERİ KİRALANACAK



Çiftçilere kiralanan arazilerin kira ödemelerini 6 ay erteledik. Çeşitli şehirlerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bünyesinde tıp fakültesi bulunan 45 üniversitemizde hastanelerinin hizmet kalitelerini yükseltebilmelerini için 8 bin 605 sözleşmeli personel, 5 bin 865 işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Sanayicimizden esnafımıza kadar tüm kesimlerin vergi, sigorta, kredi taksiti gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık. Bugüne kadar 269 bin firmamız, 3 milyonu aşkın çalışan için Kısa Çalışma Ödeneği’ye başvurdu. İlk etapta herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımıza yönelik olarak 2 milyon 100 bin haneye nakit desteği verdik. 2 milyon 300 bin aileye 1000’er TL nakit desteği vermeye başlıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize aylık 150 lira veriyoruz. Başlattığımız kampanyada toplanan para tutarı 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Hayırseverlerimizi bir kez daha sürmekte olan kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Gelin bu rakamı 2 milyar liranın üzerine çıkararak tarihi bir dayanışma örneği gösterelim. İŞKUR’da SGK’da çalışma yapan personelimize teşekkür ediyorum.”

BOZGUNCULUK PEŞİNDE KOŞUYORLAR

“Türkiye devleti ve milleti ile el ele vererek salgın hastalıkla mücadele ederken maalesef CHP’nin başını çektiği bir kesim bozgunculuk peşinde koşuyor. CHP’li belediyeler, Cumhurbaşkanlığını, bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı hizmet değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten belediyeler de var. Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Şimdi maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin ciddi kayıplar veren yerler arasına girmeyi bekliyorlar. Biz şehir hastanelerini anlatırken, onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar.

DİYANETE SORSANIZ CEVAP VERİR

Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza nakit yardımı yaparken onlar inancımıza aykırı biçimde zekat toplama peşine düştüler. Bu noktada müracaat edilecek tek bir yer vardır, Diyanet İşleri’ne sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz cevabı verir. Siz böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Devlet yardımları tek hesapta toplayınca da paralarımıza el koydular yalanına sarıldılar. Biz kimsenin parasına el koymadık, böyle bir yanlışın içerisine girmedik, girmeyiz. Biz ne gerekiyorsa onu yaptık, bu kurallar çerçevesinde de ikna yöntemiyle bütün bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler.”