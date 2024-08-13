Perseid meteor yağmurunda hayran bırakan fotoğraflar: Bergama, Meke Krater Gölü, Kibyra Antik Kenti...

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Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

NEMRUT DAĞI'NDA METEOR YAĞMURUNUN GÖRSEL ŞÖLENİ

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Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, perseid meteor yağmurunu görüntülemek için gelen ulusal ve uluslararası medya mensupları ile astrofotoğraf meraklılarını ağırladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı'na gelen ulusa ve uluslararası medya mensupları ile astrofotoğraf meraklıları, her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmurunu görüntülemeye çalıştı.

Şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen Nemrut Dağı, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmuruyla devasa heykelleri aynı anda kaydetmek için basın mensupları ve astofotoğrafcıların tercihi oldu.Her yıl binlerce turistik ziyaret ettiği Nemrut Dağı perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Nemrut Dağında eşsiz bir manzaraya tanıklık ettiklerini dile getiren Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, “2 bin 206 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı'nda bulunmaktayız. Meteor yağmurunu görüntülemek üzere yurt dışından misafirlerimiz bulunuyor, birçok ajanstan arkadaşlarımız burada.

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Yoğun bir rüzgara rağmen canla başla arkadaşlar çalışıyor. Umarız ki çok güzel görüntüler yakalayıp, bizde Nemrut Dağı'nı dünyaya daha güzel tanıtmış oluruz” dedi.

Uluslararası medya kuruluşunda çalışan gazeteci Aslınur Ağırdil, “Devasa heykeller içerisinde büyüleyici bir meteor yağmuruna eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel burada. Çok güzel bir atmosfer, çok da soğuk aslında. Konuşmakta zorluk çekiyoruz ama yine de her şey çok güzel teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

KARACABEY SAHİLİNDE "PERSEİD METEOR YAĞMURU" İZLENDİ

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.



Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.

Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

"GİZEMLİ KÖY" GERGA'DA YILDIZLI GECE

Aydın’ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen "Kariada Gizemli Köy" olarak da bilinen, tapınak, çeşmeler ve kayadan yapılmış heykellerin bulunduğu, Madran Dağı arkasında kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasındaki Gerga Antik Kenti'ndeki, tapınak ve kayadan yapılmış heykelleri, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

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Antik kentte ayrıca zaman zaman Perseid meteor yağmurları da gözlendi.

KİBYRA ANTİK KENTİ'NDE "PERSEİD METEOR YAĞMURU" GÖZLEMLENDİ

Burdur'da fotoğraf ve gökyüzü meraklılarının Kültür ve Turizm Bakanlığından özel izin alarak gece girebildiği Kibyra Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmurunda da dikkat çekici görüntüler oluştu.

MEKE KRATER GÖLÜ'NDE PERSEİD METEOR YAĞMURU

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.





Perseid meteor yağmuru Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde gözlemlendi.





Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

MİNNESOTA'DA PERSEİD METEOR YAĞMURU VE KUZEY IŞIKLARI

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ile Perseid meteor yağmuru, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözlemlendi.

CALİFORNİA'DA PERSEİD METEOR YAĞMURU

"Perseid meteor yağmuru" ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda gözlemlendi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türü olan Perseid, gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.