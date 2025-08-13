Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Haberin Devamı

Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü bu gece, Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok büyüleyici görüntüler yakalandı.

Bu gece Ankara, Konya, Edirne, Malatya ve Erzurum’dan kadraja yansıyanlar şöyle:

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de birçok yerinden gözlendi.



Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları, Konya Ovası’nda güzel görüntüler oluşturdu.

ERCİYES'TE 2 BİN 650 METRE YÜKSEKLİKTE METEOR YAĞMURU

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere oturarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Erciyes A.Ş.’mizin artık geleneksel hale gelen her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde 2 bin 650 metre rakımlı Hacılar üsdeyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu olaya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hava çok güzel. Biraz önce biraz esiyordu, soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava ve ortam var. Özellikle gökyüzü bu deneyimi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin zirvesinde, Erciyes’imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda Türkiye’de bu gözlemin yapılacağı sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı Erciyes’imizin yazı, kışı her mevsimi ayrı güzel” dedi.

METEOR YAĞMURU BURSA'DA İLGİYLE İZLENDİ

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kısa süreli gözlem yaptı, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla gelerek gece boyunca meteor yağmurunu izlemek için hazırlandı.

ANKARA

Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.

Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.

Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.