Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Güncelleme Tarihi:
Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü bu gece, Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok büyüleyici görüntüler yakalandı.
Bu gece Ankara, Konya, Edirne, Malatya ve Erzurum’dan kadraja yansıyanlar şöyle:
Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de birçok yerinden gözlendi.
ERCİYES'TE 2 BİN 650 METRE YÜKSEKLİKTE METEOR YAĞMURU
Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere oturarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.
METEOR YAĞMURU BURSA'DA İLGİYLE İZLENDİ
2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.
ANKARA
Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.
Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.
Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.