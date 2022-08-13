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Perseid meteor yağmuru böyle izlendi

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#Balıkesir#Perseid Meteor Yağmuru#Yıldız
Perseid meteor yağmuru böyle izlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 14:25

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebildi.

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Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler muhteşem anlara tanıklık etti. Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Bilim Sanat Merkezinin düzenlediği etkinliğe çok yoğun katılım sağlandı. Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde ilk olarak Bandırma BİLSEM teleskopu kurarak Ay’ı gözlemledi.

Perseid meteor yağmuru böyle izlendi

Daha sonra Perseid meteor yağmuru hakkında bilgilendirmelerde bulanan Bandırma Bilim Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Fatih Cam, son olarak Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği alanı gösterdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar sandalyesini ve içecekleri ile birlikte alanda uygun yerlerde oturarak gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmurunu izlediler.

Perseid meteor yağmuru böyle izlendi

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Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat “Bandırma Kent Konseyi olarak Bandırma’da bir ilki yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bandırma Bilim Sanat Merkezi ile düzenlediğimiz Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliğine yaklaşık 1000’e yakın Bandırmalı araçları ile akın etti. Dutliman Köyü yolu üzerinde düzenlediğimiz etkinliğimizde teleskop ile ay ve meteor yağmurunu Bandırmalı hemşerilerimiz aileleri ile birlikte sandalyeleriyle kilimleriyle gelerek çay ve kahvelerini yudumlayarak gözlemlediler. Bandırmalı gökyüzü severlerin ilgisi bizleri de mutlu etti. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Perseid meteor yağmuru böyle izlendi

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#Balıkesir#Perseid Meteor Yağmuru#Yıldız

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