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Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu

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#Adıyaman#Perre Antik Kenti#Tarihi Eser
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 14:19

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma ordusunda başarılı olmuş askerlere ve birliklere verilen 1800 yıllık bronz madalya bulundu.

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Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 2022'de başlayan, Örenli Mahallesi'nde mozaiklerin bulunduğu alanda devam eden kazı çalışmaları sırasında Roma ordusunda başarılı olmuş askerlere ve birliklere verilen 1800 yıllık bronz madalya bulundu.

Kazı yapılan alanda incelemede bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bulunan bronz madalyanın Roma ordusunda başarılı olmuş askerlere ve birliklere verilen bir tür madalya olarak açıklanabileceğini ifade etti.

Bronz madalyaların geçit törenlerinde askerlerin göğüs zırhlarına takılabildikleri gibi bazen de birliklerin sancaklarına takıldığını kaydeden Alkan, şöyle dedi:

"Adıyaman Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ev Türk Tarih Kurumu’nun destekleri devam eden Perre 2022 yılı kazılarında bronz bir askeri phalera bulundu. Bilindiği gibi 2021 yılı kazılarında Roma İmparatoru Hadrianus döneminde imparatorluğun farklı lejyonlarında 20 yıl görev yaptıktan sonra ekli olan Calcilius Antiquus isimli Romalı askere verilmiş bronz bir askeri diploma ortaya çıkmıştı. Bu diploma Roma İmparatorluk döneminde Romalı emekli askerlerin Perre kentine yerleştirildiğini göstermesi açısından çok önemliydi. 2022 yılı kazılarında ortaya çıkarılan bronz phalera ve demir kılıç bu durumu destekleler nitelikte iki bulundur. Altın, gümüş, bronz ve bazen de camdan yapılmış örnekleri bulunan askeri phaleralar Roma ordusunda başarılı olmuş askerlere ve birliklere verilen bir tür madalya olarak açıklanabilir. Bunlar geçit törenlerinde askerlerin göğüs zırhlarına takılabildikleri gibi bazen de birliklerin sancaklarına takılmaktadırlar. Perre Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan bronz phalera üzerinde Medusa başı kabartma olarak işlenmiştir. Medusa başı bir tür apotropeik simge yani koruyucu olarak da işlev görmektedir."

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#Adıyaman#Perre Antik Kenti#Tarihi Eser

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