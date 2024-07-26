Perişan oldular... 6 gün önce kaybolan babası Celal Güner'i gözyaşlarıyla arıyor

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Celal Güner (70), geçen Cumartesi günü ablası Elif Tüylü'nün (75) yanına gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra abla Tüylü, kardeşinin eşi Sevgi'yi (67) arayarak, 'babam halen gelmedi' dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan Sevgi Güner, çocuklarına haber edip eşini aramaya çıktı.

6 GÜNDÜR KAYIP

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Güner ailesi, babalarını bir türlü bulamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler de mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, alzaymır hastası Celal Güner'i aramaya başladı. 6 gündür babalarını bulamayan aile, dün de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip dilekçe verdi.

"SOKAK SOKAK BABAMI ARIYORUM"

Celal Güner'in kızı Seycan Aşık, gözyaşlarıyla babasını aradığını ve bulamadığını anlattı. Aşık, "Allah rızası için babamı gören bize ulaşsın. Kaç gündür babamı arıyorum. Sağ ya da ölü babamı istiyorum. Günlerdir, sokak sokak babamı arıyorum. Cumartesi günü sabah evden çıkmış. Annem babamı durduramamış ve babam gitmiş. Polisler babamı güvenlik kamerasında gördük diyorlar ama bir türlü halen bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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"PERİŞAN OLDUK"

Babasının hayatından endişe duyduğunu anlatan Aşık, "Ben nefes alamıyorum. Babam zaten acıktığını, doyduğunu bilmez. Mahalle mahalle geziyorum. 4 çocuğu var babamın hepimiz onu arıyoruz. Cebinde parası yok, perişan olduk. Herkes babamı arıyor. 6 gündür babamdan haber yok. Ölüsünü mü babamın getirecekler. Ölmüş olsa en azından mezarı var deriz. Şimdi ama hiçbir şey bilmiyoruz" diye konuştu.