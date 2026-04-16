Perinthos Antik Kenti’nde 2 bin yıl sonra müzik yankılandı

Kentin tepe kısmındaki 1.5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya’nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında klip çekimi gerçekleştirildi. Antik kentte 2 bin yıl aradan sonra öğretmenlerden oluşan Tekirdağ Maarif Korosu tarafından, Tekirdağ yöresine ait ‘İndim Yarin Bahçesine’ isimli türkünün senfonik düzenlenmesi seslendirildi.

‘GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA BAĞ KURDUK’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, “Bu projeyle, tarihle sanatı buluşturarak güçlü bir kültürel mesaj verdik” dedi.

Maarif Korosu Orkestra Şefi Hasan Ergül ise “2 bin yıl önce aynı amaçlarla kullanılan bu alanda olmak bize ilk etapta çok etkilenmiş hissettirdi. Bu atmosferde büyülendik. 2 bin yıl sonra yine aynı yerde olmak geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmamıza sebep oldu ve çok gururlu hissettik” diye konuştu.