Perinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu

Dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi. Söz konusu paylaşıma dünyanın her yerinden, herkes tarafından ulaşılabildiği ifade edilen dilekçede, “Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Dilekçede, Sedat Peker’in IP adresi ile kimlik bilgilerinin tespiti ve hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

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