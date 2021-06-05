Perinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Twitter üzerinden kendisiyle ilgili iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi. Söz konusu paylaşıma dünyanın her yerinden, herkes tarafından ulaşılabildiği ifade edilen dilekçede, “Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Dilekçede, Sedat Peker’in IP adresi ile kimlik bilgilerinin tespiti ve hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara