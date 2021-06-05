MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPerinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu
GeriGündem Perinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Perinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Perinçek’ten Sedat Peker’e suç duyurusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Twitter üzerinden kendisiyle ilgili iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi. Söz konusu paylaşıma dünyanın her yerinden, herkes tarafından ulaşılabildiği ifade edilen dilekçede, “Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Dilekçede, Sedat Peker’in IP adresi ile kimlik bilgilerinin tespiti ve hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi