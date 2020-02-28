Perinçek: Komplo kanıtı yok

“Ben koronavirüs konusunda bir komplo kanıtı görmedim. Ama insan bunu düşünüyor tabii. Ama böyle bir şey olsa, Çinliler çatır çutur girişir ve açıklarlardı. Buna yönelik bir mücadele yürütürlerdi. Şu anda bu yönde bir işaret görmüyorum. Çin koronavirüsle mücadele konusunda çok başarılı. Dünyanın hiçbir ülkesi bu kadar tedbirli ve sağlam davranamazdı.



10 GÜNDE HASTANE



Bu olay ekonomilerini çok etkiledi. Ama Çin’in bu tür problemleri, zorlukları yenme alışkanlıkları ve tecrübeleri var. O bakımdan ben bunun altından kalkacaklarını biliyorum. Sosyalist dönemde öyle bir disiplin kurmuş ki toplumda herhangi bir karar aldığında bütün ülke seferber olup uyguluyor. Bu olayda da büyük bir toplum seferberliği başladı. 10 günde hastane yapıyorlar.



ÇİN’DEN YENİ GELDİM



(Bugün bir davet gelse gider misiniz?) Daha yeni gittim. Mayısta oradaydım. 15-20 gün önce de bir başka heyetimiz gitti. İstediğimiz zaman görüşürüz ama öyle çok sık da gidecek zamanımız yok. Çok uzak.



AKBAR KONSERE GİDİYOR



Ama dünyaca ünlü piyanist Anjelika Akbar, dünyaya büyük bir jest yapıp Çin’de konser verecek. Kazakistanlıdır. Çin’de de tanınan bir piyanisttir ‘Ben virüsten korkmuyorum, gidip konser vereceğim’ dedi. Şimdi onu hazırlıyoruz. Çin’e bildirdik, onlar da çok sevindi.”