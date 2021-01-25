Perinçek ‘Deniz, Mahir emrimdeydi’ dedi, Türk solunda tartışma çıktı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önceki akşam Habertürk yayınında, Türk solunun tarihi kavşaklarından “68 kuşağı”nın en önemli isimlerinden Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan ile ilgili tartışma yaratan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perinçek, “Ben 1968 gençlik hareketinin lideriyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım” dedi.

Bugün her ikisi de hayatta olmayan Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan ile ilgili Perinçek’in bu sözleri Türk solunda yeni bir tartışma başlattı. Perinçek’in bu sözlerine ünlü isimler Hürriyet aracılığıyla yanıt verdi. ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, “Denizlerin, Mahirlerin en büyük özelliği aslında bir şeflerinin olmamasıydı, kendi iç seslerini, vicdanlarını dinleyen insanlardı, bir emir komuta zinciri içinde değillerdi” dedi. Uras, şunları söyledi: “O yüzden, o dönemi bilmeyen gençlerin, özellikle geriye dönük kendini ön plana çıkaran benmerkezci kurgulara karşı dikkatli olmalarını isterim. Sonuçta yaşamlarını kaybetmiş, darağacında asılmış, yani bugün yanıt veremeyecek insanlarla ilgili bu tür spekülasyonları doğru bulmuyorum. Geçmiş hepimizin ortak tarihi. Özellikle 68 dönemi. Günümüz siyasi ihtiyaçları doğrultusunda bu tarihsel kimlikleri ne kutsallaştıralım ne de araçsallaştıralım. Üstelik (Perinçek’in) tarihsel olarak yazdıkları da doğru değil. Çok kısa bir süre için birliktelikleri oldu, ancak sonra çok ciddi kopuş oldu Deniz, Mahir ve İbrahim Kaypakkaya geleneğiyle.”

‘İZLEDİĞİ SİYASETİN SOLLA İLGİSİ YOK’

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın en yakın yol arkadaşlarından Birgün Gazetesi yazarı Oğuzhan Müftüoğlu ise bunun “eğlence konusu” haline getirilmesine tepki gösterdi: “Denizlerin, Mahirlerin böyle bir soytarılığa alet edilmesini, ilgi çekmek için abuk sabuk konuşulmasını doğru bulmuyorum. Saçma sapan konuşmalar. Bunlar ancak bir paranoyak, megolaman insanın söyleyebileceği şeyler. İlgi çekmek, hava atmak için mi söyleniyor? Pek de aklının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Ben Dev-Genç’in 1970 öncesindeki merkez yürütme kurulu üyesiydim. Perinçek’in Dev-Genç’te herhangi bir görevi yoktu. Daha önce Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda (FKF) bulunmuş. Askeri darbe yanlısı kişiliğinden dolayı da ayrılık yaşamış, 12 Mart öncesi. 12 Eylül’de de ABD yanlısıydı, Kenan Evren darbesini destekledi. ABD yanlısı bir politika izliyordu. Sonraki dönemdeki zigzaglarını da herkes biliyor. Bence dengesiz bir insan. İzlediği siyasetin de solla bir ilgisi yok."