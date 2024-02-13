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Perihan’ın kabusuna ev hapsi

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#Perihan Ö.#ANKARA#Ev Hapsi
Perihan’ın kabusuna ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

Perihan Ö. sosyal medyada paylaştığı videoda komşusu Muhammed K.’nin 1 yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip taciz ve ölüm mesajları gönderdiğini belirterek yardım istedi. Perihan Ö.’nün paylaşımı büyük ses getirirken, gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Muhammed K.’ye ev hapsi kararı verildi.

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ANKARA’da komşusu tarafından sürekli rahatsız edilip tacizine uğradığını belirten Perihan Ö., yardım talebinde bulunduğu bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. “Perihan öldürülecek” başlığıyla sosyal medyada gündem olan videosunda Perihan Ö., komşusu Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini öne sürerek, “Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, sakat bırakacağını söylüyor. Önce sahte hesaplardan yazdı, ciddiye almadım. Daha sonra kimliğini açığa çıkarıp dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Şikâyetçi olduk. Haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Yolda arkamdan bıçak saplar ya da önümü keser bilmiyorum. Artık dayanamıyorum, ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Sokağa çıkarken korkuyorum” dedi.

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SAPLANTILI KOMŞU GÖZALTINDA

Olayın gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Perihan Ö.’yü koruma altına aldı. Muhammed K. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Perihan Ö., karşı apartmanda oturan komşusu Muhammed K.’nin saplantılı olarak kendisini takip edeip, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek, “Uzun zamandır eylemlerine devam ediyor. 2023 yılında da polis merkezine giderek hakkında şikâyetçi oldum. İfadesi alınıp serbest kaldı. Şikâyetçi olmama rağmen eylemlerine devam etti. Öldüreceğinden korkuyorum” dedi. Gözaltındaki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Muhammed K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammed K.’ye ev hapsi verildi. Muhammed K. konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek.

 

 

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#Perihan Ö.#ANKARA#Ev Hapsi

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