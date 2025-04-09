Perge’de yol tartışması

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Antalya Perge Antik Kenti’nde Roma Dönemi’nin ihtişamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Sütunlu Cadde’de yapılan restorasyon, arkeoloji dünyasını ikiye böldü. Yol boyunca yapılan restorasyonda kullanılan yeni taşlar ve derz uygulamaları ile yaklaşık 2 bin yıllık tarihi izlerin yok edildiğini savunan arkeologlar, “Binlerce yıllık tekerlek izlerini yeni taşların altına gömmüşler. Artık burası yapay bir cadde olmuş. Tarihi hiçbir niteliği kalmamış” eleştirisini yöneltirken, Hürriyet’e konuşan Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay, “Eleştiriler çok ağır. Yargısız infaz yapılıyor” diye konuştu.

‘ÇÖKME VE KAYMA VARDI’

Tarihi yoldaki uygulamanın gerekçelerini anlatan Çokay, şöyle devam etti: “Sütunlu caddedeki yürüme yolu üzerindeki taş bloklar yerinden kaldırıldı. Eksik olan yerlere ise yeni taşlar yerleştirildi. Çünkü taşlar birbirinden kopuk durumdaydı ve yağmurla ve diğer doğal sebeplerle hatta ziyaretçiler yürüdükçe bu taşlar yavaş yavaş kaymaya başladı. Ziyaretçilerin biraz daha rahat yürümesini sağlamak diğer amacımızdı. Bu alanda yürümek çok zor. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına böyle bir çalışma yaptık. Bütün alanı etüt ettik ve çok hassas çalıştık. Bazı kişiler ‘Tekerlek izlerini takip edemiyoruz’ diye yazmış. Taşlar nereden alındıysa aynı yere konuldu.

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‘KORUMA İLKELERİNE UYGUN’

Biz kayma ve çökmeleri engellemeye çalıştık. Yeni taşlar konuldu ancak bunu koruma ilkelerine uygun yaptık. Tabii insanlar hatıralarında kalan yolu görmek istiyor olabilir. Eski yol elbette biraz daha farklı hisler uyandırıyordu. Şimdiki de zamanla değişecek. 1 sene sonra taşların arasında otlar bitecek. Ve o yol yine eski görüntüsüne kavuşacak.”