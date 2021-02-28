Performans sonu

İlk yüzeye ‘anne’, ikinci yüzeye ‘şiddet’, üçüncü yüzeye de ‘aile’ yazdı. Kavukçu, yerdeki buzlara ise ‘kadına şiddet’ yazarak performansına devam ederken bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu.

Dekan Kavukcu kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları üzerine düştü. Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4-5 metre sürüklendi. Hafif yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.