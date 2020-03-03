MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Perdeleme" yöntemi ile hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın kamerada
GeriGündem "Perdeleme" yöntemi ile hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:41, Son Güncelleme:/

"Perdeleme" yöntemi ile hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Perdeleme" yöntemi ile hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın kamerada
Abone Olgoogle-news

ESENYURT’taki AVM ve çeşitli giyim mağazalarında ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemleri ile hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliği’ne bağlı Esenyurt timleri, ilçedeki metrobüs durakları, AVM’ler ve meydan içerisinde bulunan çeşitli giyim mağazaları gibi kalabalık ortamlarda ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemiyle hırsızlık yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili yaptıkları kamera çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kadınları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden belirlediği, biri güvenlik kamerasının açısını kapatan, diğerleri hırsızlık yapan Naime el H., Cumana Ş., Medine H. Şehnaz A.'yı gözaltına aldı. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilerek soruşturmaya başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle