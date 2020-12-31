Perdeci kâbusu

İbrahim A., 30 Kasım günü saat 22.00 sıralarında, yanına aldığı 3 kişiyle tekrar eve gitti. Zil çalınca kapıyı Ossuma Z.B. açtı. İçlerinden biri “Biz polisiz, evi arayacağız” dedikten sonra tabanca kabzasıyla başına vurduğu Ossuma Z.B.’yi yere düşürdü. 4 kişi daha sonra yarı baygın haldeki Ossuma Z.B. ve kız arkadaşı Ibtissem R.E.A.’yı iple bağladı. Çifti darp ettikten sonra da evde bulunan 500 TL, 200 Euro, 2 kol saati, cep telefonu, altın kolye ve altın küpeyi aldılar. Gaspçılar kaçarken, havaya peş peşe ateş açtı.

ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI





Gasp çetesi üyesi Volkan R.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Cezaevi firarisi Cengiz Ç. ile Zeynel B. ve İbrahim A. da 5 Aralık’ta yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.