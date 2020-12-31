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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Perdeci kâbusu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Perdeci kâbusu
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Fatih'te kargoculuk yapan Cezayirli Ossuma Z.B. (32) ve Tunuslu kız arkadaşı Ibtissem R.E.A. (31) Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde yaşadıkları ev için bir süre önce perde siparişi verdi. Eve giden perdeci İbrahim A., perdeleri taktı. Bu sırada da evde keşif yaptı.

İbrahim A., 30 Kasım günü saat 22.00 sıralarında, yanına aldığı 3 kişiyle tekrar eve gitti. Zil çalınca kapıyı Ossuma Z.B. açtı. İçlerinden biri “Biz polisiz, evi arayacağız” dedikten sonra tabanca kabzasıyla başına vurduğu Ossuma Z.B.’yi yere düşürdü. 4 kişi daha sonra yarı baygın haldeki Ossuma Z.B. ve kız arkadaşı Ibtissem R.E.A.’yı iple bağladı. Çifti darp ettikten sonra da evde bulunan 500 TL, 200 Euro, 2 kol saati, cep telefonu, altın kolye ve altın küpeyi aldılar. Gaspçılar kaçarken, havaya peş peşe ateş açtı.

ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

Perdeci kâbusu

Gasp çetesi üyesi Volkan R.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Cezaevi firarisi Cengiz Ç. ile Zeynel B. ve İbrahim A. da 5 Aralık’ta yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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