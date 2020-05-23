Perakende ne demek? Perakende nedir? Perakende TDK kelime anlamı

Perakende kelimesi günlük yaşamdan özel ticari konulara kadar sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. TDK açısından ele alındığında, ‘Malların teker teker ya da birkaç parça şekilde yavaşça satılması.’ anlamı taşımaktadır.

Perakende Ne Demek?

Toptan kelimesinin karşıtı olarak da söylenebilecek perakende sözcüğü, pek çok farklı malın tek tek ya da ayrı şekilde satılması olarak dile getirmek mümkün. Bireysel olarak dışarıda karşılaşılan dükkanlar ile beraber en büyük şirketlerin ürünlerine kadar bu sistem değerlendirilmektedir. Hangi mekana gidilirse gidilsin perakende ürünler ön plana çıkar.

‘’Perakende satışlarımız başlamıştır.’’

Bu cümlede de anlatıldığı gibi tek tek yani ayrı şekilde ürünlerin satılmaya başlandığı dile getirilir.

Perakende Nedir?

Ticari konular için kullanılan perakende kelimesi, farklı mal veya ürünlerin ayrı ayrı ve tek şekilde satılması üzerinden değerlendirilmektedir. Özellikle, ‘perakende satış’ kelime grubu üzerinden yaygın olarak ele alındığını dile getirmek mümkün. Pek çok farklı dükkanın camın önünde perakende kelimesi ile karşılaşılmaktadır.

Burada anlatılmak istenen o mağaza içerisinde ürünlerin ayrı olarak satıldığını ifade etmektir. Zira bazı mağazalar toptan şekilde satış yaptığı için, bu tür açıklamalar getirir. Aynı zamanda gündelik yaşamda cümle içerisinde veya tek başına da amaca uygun kullanılabilir.