Pera bebeği düğün magandası öldürdü

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Mermi, evlerinin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Pera Palabıyık’ın cenazesi dün öğlen Söke Hacı Halil Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Granta Mezarlığı’na götürülüp gözyaşları içinde toprağa verildi.