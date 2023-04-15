Pentagon’dan Süleymaniye açıklaması: Konvoyun 100 metre uzağı vuruldu

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Sözcü Patrick Ryder, 7 Nisan’da ABD personelinin de bulunduğu konvoya Süleymaniye yakınlarından geçerken ateş açıldığını belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını teyit eden Pentagon Sözcüsü, ABD Merkez Komutanlığı’nın olayı soruşturduğunu ifade etti. ABD’li yetkili ayrıca saldırıdan kılpayı kurtulma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, konvoydan 100 metre uzaklıktaki bir noktanın vurulduğunu öne sürdü.

‘ONLAR PKK DEĞİL’ YALANINI TEKRARLADI

YPG/PKK terör örgütü yöneticisi ile ABD askeri personelinin birlikte bulunmasının ABD personelini de meşru hedef haline getirip getirmediği sorusuna da cevap veren Sözcü, “Onlar Suriye Demokratik Güçleri (SDG), PKK değil. Onlarla 2014’ten bu yana ortaklığımız devam ediyor” diye konuştu.