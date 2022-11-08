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Pentagon’dan Ankara ziyareti

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#MSB#Hulusi Akar#ABD
Pentagon’dan Ankara ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin dün Türkiye’ye geldiğini belirterek, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı’nın Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB)yapıldığını söyledi.

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Toplantıda iki ülke arasındaki askeri konular, stratejik ve küresel meseleler, Yunanistan’ın ihlalleri ve F-16 sürecinin gündeme geldiği öğrenildi. MSB’den yapılan açıklama da da“Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır” denildi. Bakan Akar başkanlığında dün TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yurtiçi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantının ardından Akar, savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI

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Akar, tahıl koridorunda sürenin yeniden uzatılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti. Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli. Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, çalışmalarımız sürüyor.” Akşam da “Azerbaycan Zafer Günü” resepsiyonuna katılan Akar, Türkiye’nin Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu belirterek, “Hem sahada hem masada her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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#MSB#Hulusi Akar#ABD

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