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Pentagon’da F-16 gündemi

#F-16#Pentagon#Milli Savunma Bakanlığı
Pentagon’da F-16 gündemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında dile getirdiği Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında Washington’da yapılan toplantının, “İki Ülke Savunma Bakanlıkları Arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı” olduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı dün bu toplantının tamamlanmasıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı” denildi.

F-35 ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, söz konusu toplantının ana gündemini Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 projesine yeniden kabul edilmesi oluşturmadı. Buna karşılık toplantıda iki ülkeyi yakından ilgilendiren yaklaşık 20 kadar konu üzerinde her iki taraf değerlendirmeler yapıp, görüşlerini dile getirdi. Bu konulardan birisi de Türkiye’nin ABD’ye ilettiği yeni nesil 40 F-16 savaş uçağı satın alınması ile Türk Hava Kuvveleri envanterinde bulunan 80 F-16’nın modernizasyonu oldu. Bir yetkili, “Washington’daki toplantıda F-16 konusu dahil iki ülkeyi yakından ilgilendiren tüm konular konuşulmuştur. Ancak söz konusu toplantının geçen ay Türkiye’de yapılan F-35 toplantısıyla bir ilgisi yok. Ana gündemin F-35 projesi olacağı ikinci oturum, önümüzdeki aylarda Washington’da yapılacak” dedi.

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#F-16#Pentagon#Milli Savunma Bakanlığı

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