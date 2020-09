Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'ı kapatıyor

Pentagon'da konuyla ilgili yayımlanan bir genelgede Stars and Stripes'ın 30 Eylül itibarıyla yayın hayatına veda edeceği kaydedildi.

Genelgede, yönetimin bütçe yasası kapsamında böyle bir adım atma hakkı bulunduğunu ve bu adımla Stars and Stripes'ın 15,5 milyon dolarlık bütçesinden tasarruf edileceği ifade edildi.



Söz konusu 2021 savunma bütçesi Kongrenin her iki kanadından ayrı ayrı geçmesine rağmen tek metin haline getirilip onaylanmadığı ve ABD Başkanı Donald Trump'a imza için gönderilmediği için Pentagon'un bu adımı Washington'da tartışmalara neden oldu.



Kongre henüz konuyla ilgili resmi bir adım atmadı ancak 15 senatör, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e mektup yollayarak Kongre'nin kararı kesinleşmeden gazeteyi kapatmaması talebinde bulundu.



Stars and Stripes ilk kez 1861'de Amerikan iç savaşı sırasında Missouri eyaletinde yayımlanmıştı.

Gazete, ABD ordusuna ilişkin güncel haberleri Amerikan üslerindeki askerlere sağlamak amacıyla bakanlık tarafından fonlanıyordu.