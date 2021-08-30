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Haber Giriş: 30.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pentagon gibi olacak! Savunmaya ay-yıldızlı karargâh

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Pentagon gibi olacak! Savunmaya ay-yıldızlı karargâh

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Milli Savunma Bakanlığı ‘Ay Yıldız Projesi’ temel atma törenine katılacak.

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor. Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek. Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri bu yıl koronavirüs dolayısıyla tedbirli şekilde yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen resepsiyonun bu yıl yapılmaması planlanıyor. Ankara’daki ilk tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda tebrikleri kabul edecek. 

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