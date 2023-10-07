Pentagon altı kez ‘üzücü’ dedi

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütü unsurlarına yönelik devam ettirdiği hava operasyonları sırasında perşembe günü ABD ile meydana gelen hadise sonrası ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder tarafından konuya açıklık getirildi.

“Yerel saatle 11.30 civarında, bir Türk SİHA’sı ABD kuvvetlerinin bulunduğu yöne doğru yasaklı bölge ilan edilen yere yeniden girdi. ABD’li komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan SİHA’nın potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları, yerel saatle 11.40 civarında meşru müdafaa amacıyla SİHA’yı düşürdü” diyen Ryder, yaşanan olayın tam 6 kez “üzücü” olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’YLE VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU

Türkiye’nin SİHA’sının kasıtlı olarak bu harekette bulunmadığının altını çizen Pentagon sözcüsü, şunları söyledi: “Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok. Bahsettiğim gibi, Bakanımız, Türk mevkidaşı ile görüştü ve yakın koordinasyonu ortak sürdürme kararlılığımızı bir kez daha teyit etti. … Verimli bir görüşme yapma fırsatı buldular ve ABD ile Türkiye’nin yakın iletişim ve koordinasyonu sürdüreceğine dair bir kez daha sözleştiler.”

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MEŞRU HAKKINI SORGULAMAYACAĞIZ

ABD’li tuğgeneral, “Türkiye’nin kendi halkını teröristlerden koruma konusundaki meşru hakkını asla sorgulamayacağız” derken, ABD’nin, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye’nin ve Türk halkının sıkı bir kararlılıkla yanında olduğunun da altını çizdi.

TANSİYONU DÜŞÜREN TELEFON

- Pentagon tarafından daha sonra yapılan yazılı açıklamada iki bakanın telefon görüşmesi hakkında şu ifadelere yer verildi: “Olayın ardından Bakan Austin, Suriye’nin kuzeyinde gerilimi azaltma ile çatışmasızlık protokollerine ve yerleşik her iki tarafın askeri kanalları aracılığıyla iletişime sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemini vurguladı.”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile telefon görüşmesinde terör örgütü DEAŞ’ı mağlup etme bağlılıklarını yeniden vurguladıkları belirtilen açıklamada, ABD’li bakanın “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiği” de belirtildi.