Penisilini kim buldu ve icat etti? Penisilin ne zaman bulundu

Penisilin aslına bakılırsa tamamen tesadüfen bulunmuş ve tarihi açıdan çığır açmış en önemli buluşlar arasında yer alır. Dr. Alexander Fleming tarafından bulunan penisilin, laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalar neticesinde tesadüfi şekilde ortaya çıkarıldı.

Penisilini Kim Buldu?

Londra'da St. Mary hastanesinde görev yapan Dr. Alexander Fleming tarafından penisilin bulundu. Tatile çıkmadan önce laboratuvarında güneş görmeyen bir kısma kültürler yerleştiren doktor, bunların antiseptik özelliklerinin ne olduğuna dair araştırma gerçekleştiriyordu. Tatil ardından laboratuvarına geldiği zaman kültürlerden birinin farklı bir durum ortaya çıkardığını gördü. Daha sonra bu kültür üzerine çalışmalarına devam etti. Böylece yaptığı çalışmalar ile beraber penisilinin keşfetti.

Penisilin Ne Zaman Bulundu?

Laboratuvarda bazı kültürler üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde, Dr. Alexander Fleming 13 Şubat 1929 yılında penisilini bulduğunu açıkladı. Özellikle sinüs iltihabına penisinin ile iyileştirerek bunu kanıtlayan doktor, açıklamasını tıbbi araştırmalar kulübü nezdinde uzman doktorların karşısında gerçekleştirdi.

O tarihten sonra ise zaman içerisinde daha da geliştirilen penisilin, günümüzde en önemli antibiyotik seçenekleri arasında yerini almış durumda. Özellikle pek çok insanın hayatını kurtaran en önemli buluşlar içerisinde yer almaktadır.