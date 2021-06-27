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Haber Giriş: 27.06.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Pendname nedir?

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Pendname nedir?

Üniversite sınavlarında geçen pendnamenin anlamı merak konusu oldu. Pendnamelerin en meşhuru Feridüddin Attar'ın Pendname'sidir. Bu eserin Türkçeye manzum, mensur birçok çevirisi yapılmıştır. Peki, Pendname nedir?

Pendname 16. yüzyıl divan edebiyatının önde gelen eserlerindendir. Bir ahlak kitabıdır. Fabl ağırlıklıdır. Eserde 500 kadar atasözü ve deyime yer verilmiştir. Pendnamelerin en meşhuru Feridüddin Attar'ın Pendname'sidir. Bu eserin Türkçeye manzum, mensur birçok çevirisi yapılmıştır.

Güvahi'nin 1527'de kaleme aldığı 2133 beyitlik manzum Pend-name'de Attar'ın etkisi pek görülmemektedir. Pendname türü kaside, gazel, terci-i bend, mesnevi nazım şekilleriyle kaleme alınmıştır.

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