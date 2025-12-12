×
Pendik'teki yangın faciasında 3 çocuk hayatını kaybetmişti! Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 13:34

İstanbul Pendik'te 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi'nin (5) cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çocukların cenazesi Kartal Soğanlık'ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze naması sonrasında Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yangın, 11 Aralık Perşembe günü saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Yangını görenler mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi hayatını kaybetti. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çocukların cenazeleri Kartal Soğanlık Sefa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

