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Pendik'teki otel yangınında ölen gencin babası: Deprem bölgesinde yaşıyorduk

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#Pendik#Otel#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 16:21

Pendik'te 7 katlı otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba Oktay Yetim, "Deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. Oğlum en son 4 gün önce eve geldi. Polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. DNA testi verdim, oğlum çıktı" dedi.

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Pendik'te dün sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde konuşan baba Oktay Yetim, "24 yaşındaydı, eski askerdi. Düzgün bir işi yoktu, zaten deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. En son 4 gün önce eve geldi. Son görüşmemiz de 4 gün önce oldu. Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı." dedi.

Cenazenin defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

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#Pendik#Otel#Yangın

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