×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Pendik’teki miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybetmişti... Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Miras Kavgası#Cinayet
Pendik’teki miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybetmişti... Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 15:10

Pendik'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim" dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö. , silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Meltem Müzdelife Öztürk(35) ise Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Meltem Müzdelife Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

"GİTTİĞİMDE ORADA BİRBİRİNE VURUYORLARDI"

Haberin Devamı

Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Dün bizim sitemize üzücü bir olay yaşadık. Üzgünüz. Nasıl tarif edeyim bilemem. Dün akşam saat 19.00 sıralarında aile arasında, site alanı içindeki otoparkta oldu. 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralı. Ben bu sitenin 10 yıla yakın yöneticisi olduğum için ufak tefek sıkıntıları ara ara duyuyordum. Miras davası. Onlar kendi aralarında ayrılmışlar. Mal paylaşımından dolayı böyle bu sıkıntıları yaşadılar. Dün de beni aradılar. Bir araç bizim otoparkımızda, yabancı bir araç. Ben de diğer kardeşini aradım. 'Aracı kaldırın' dedim. Kaldırmayacağını söylediler. Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim. Bu arada silahlar patlıyordu. Sonra güvenliğe koştum emniyet birimlerine haber vermek için. Emniyet mensupları geldikten sonra otoparka gittik beraber. 6 kişiyi yerde yatarken gördüm" dedi.

BİRİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi işlemleri tamamlanan Zafer Öztürk’ün cenazesi yakınları tarafından alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Miras Kavgası#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık