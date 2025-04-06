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Pendik'teki korkunç kazada acı detay! Otomobilin TIR'a çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

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#Pendik#Trafik Kazası#Otomobil
Pendikteki korkunç kazada acı detay Otomobilin TIRa çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 09:04

İstanbul'un Pendik ilçeisndeKuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde hızla gelen otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Öte yandan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a geziye giden dört öğretmenin, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil iise kullanılamaz hale geldi.

Pendikteki korkunç kazada acı detay Otomobilin TIRa çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KAZAYLA İLİGİ AÇIKLAMA

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Videoda görüldüğü üzere bu sabah Pendik Kurnaköy gişelerde otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Açıklamasını yaptı.

Pendikteki korkunç kazada acı detay Otomobilin TIRa çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti
Vahide Kalyoncu, Özgür Yıldız, Sadi Tanberk

KAZA KAMERADA

Pendik'de meydana gelen trafik kazası gişelerde bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin gişelerde bekleyen TIR'a çarparak altına girdiği anlar yer alıyor.

Pendikteki korkunç kazada acı detay Otomobilin TIRa çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a gezmeye giden dört öğretmen, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu (63), Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73) ve Özgür Yıldız'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vahide Kalyoncu'nun futbol ve voleybol ile ilgilendiği Zonguldak Ereğli Alaplı İMKB Meslek Lisesi'nde öğretmen olduğu ve izcilik yaptığı öğrenildi.

Pendikteki korkunç kazada acı detay Otomobilin TIRa çarpması sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

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#Pendik#Trafik Kazası#Otomobil

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