Pendik'teki kavga kamerada

Olay dÃ¼n saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. AynÄ± aileden olduklarÄ± iddia edilen bir grup, Ã¶ÄŸle ezanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, cemaat namaz iÃ§in iÃ§eri girdikten kÄ±sa sÃ¼re sonra, caminin avlusunda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye baÅŸladÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen kavga seslerini duyan mÃ¼ezzin ise, kavganÄ±n sonlanmasÄ± iÃ§in ezanÄ± tekrar okudu. Fakat grup, buna aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyerek kavgaya devam etti. Kavga edenler, etraftakilerin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine ayrÄ±ldÄ±. Daha sonra grup, bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelerek birbirlerine saldÄ±rdÄ±. Sandalyelerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen ekipler, kavgaya mÃ¼dahale etti. Olayda yaralanan 5 kiÅŸi Marmara Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

KAVGA ANI GÃœVENLÄ°K KAMERASINDA



Cami avlusunda yaÅŸanan kavga gÃ¼venlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, birkaÃ§ kiÅŸinin avluda kavga ettiÄŸi, daha sonra etraftakilerin mÃ¼dahalesiyle kavga edenlerin cami avlusundan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir sÃ¼re sonra ise grubun tekrar cami avlusunda sandalyeleri kullanarak birbirlerini darp ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â