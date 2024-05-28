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Ä°stanbul Pendik'te DumlupÄ±nar Mahallesi'nde dÃ¼n sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ã§Ã¶p atmak iÃ§in konteynere yaklaÅŸan vatandaÅŸ, parÃ§alanmÄ±ÅŸ cesedi gÃ¶rdÃ¼. BÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, cesedin kollarÄ± ve bacaklarÄ± vÃ¼cudundan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olarak iki farklÄ± konteynerde bulunduÄŸu ve erkek cesedi olduÄŸu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri Ã§evrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonunda parÃ§alanmÄ±ÅŸ cesedin mahalledeki 4 ayrÄ± konteyner iÃ§inde olduÄŸunu belirledi. YapÄ±lan incelenmelerde cesedin Nihat Salih (79) adÄ±nda bir kiÅŸiye ait olduÄŸu belirlendi. Ä°ncelemelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Nihat Salih'in cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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1 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

KorkunÃ§ cinayetle ilgili B. D. isimli bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan B. D.'nin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde, Ã§Ã¶p konteynerine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, konteynere bir ÅŸeyler attÄ±ktan sonra elindeki beyaz kovayÄ± yeÅŸillik alana attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden yola Ã§Ä±kan polis ekipleri B.D.â€™yi gÃ¶zaltÄ±na alarak ve AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.