Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pendik'teki görüntülere tepki yağmıştı: Şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Şiddet#Pendik#Asansör
Pendikteki görüntülere tepki yağmıştı: Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 16:52

Pendik Kurtköy'de sitenin asansörü önünde Tuana Koyun’u feci şekilde döven Gökhan Bakö, "Basit yaralama" suçundan tutuklandı. Gökhan Bakö, hakimlikteki ifadesinde, "O da ben de alkollüydük. Asansördeyken bacak arama birden fazla kez yumruk attı. Binadakiler huzursuz olmasın diye polis çağırmadık. Kendisinin sabıkalı olduğunu biliyorum. Yaşanan olaylardan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Bunu yapacak bir insan değilim" dedi.

Haberin Devamı

Olay, Pendik Kurtköy'deki bir sitede 26 Ekim tarihinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gökhan Bakö, Tuana Koyun’u dakikalarca asansörün önünde darbetti. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan Bakö otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı. Olay sonrasında Tuana Koyun şikâyetçi oldu. Şüpheli Gökhan Bakö emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Gökhan Bakö, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Pendikte kadına şiddet: Görüntülere tepki yağdıPendik'te kadına şiddet: Görüntülere tepki yağdıHaberi görüntüle

"BUNU YAPACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Gökhan Bakö hakimlikteki ifadesinde, "Şikâyetçi 2 aydır bizi taciz etmektedir. Geldiğimde kendisini evde gördüm. Eve zorla girmiş. Evden çıkartmaya çalışırken cam malzemenin ucunu ayağıma sapladı. Bu esnada çıkmamak için direndi. Bağırdı, üstünü çıkartmaya çalıştı. Sağa sola vurdu. Güvenliği de kendisini içeri almaması için daha önce söylemiştik. O da ben de alkollüydük. Asansördeyken bacak arama birden fazla kez yumruk attı. Binadakiler huzursuz olmasın diye polis çağırmadık. Kendisinin sabıkalı olduğunu biliyorum. Yaşanan olaylardan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Bunu yapacak bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddet#Pendik#Asansör

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller