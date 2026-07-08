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Pendik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Kaza#Trafik
Pendik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 09:00

Pendik'te sabah saatlerinde D-100 Karayolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 06:45 sıralarında Yeşilbağlar mevkii D-100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı. Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi.

Pendik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Pendik#Kaza#Trafik

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