Pendik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:
Kaza, saat 06:45 sıralarında Yeşilbağlar mevkii D-100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı. Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.