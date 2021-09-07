Pendik'te yol verme kavgasında ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga ettiler

Trafikte tartışma ile başlayan ve yumruklu kavgaya dönüşen olay, Kaynarca Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin sürücüsü bir başka otomobilin önüne geçince yol vermediği gerekçesi ile tartışmaya başladı. Bu sırada yapılan küfürlü konuşmalar, ilerleyen dakikalarda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını da olay yerine çağıran sürücü, sokak ortasında tartıştığı diğer sürücü ile yumruk yumruğa kavga etti.

Olay anı vatandaşlar tarafından kaydedilirken, kavga polisin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları bildirildi.

Olayı gören çevre sakini Hasan Kasarcı, "Trafik tartışmasından çıktı olay. Küfür falan olunca çocuğun arkadaşları da müdahale etti. Sonra yumruklaştılar. Daha sonra başka arkadaşları da geldi. Ortalık karıştı. Ondan sonra polis memurları geldi. Yaralılar ise hastaneye gitti" dedi.

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