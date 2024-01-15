Pendik'te uyuşturucu madde kullanan şahıslar metruk binayı ateşe verdi

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Olay, saat 03.30 sırlarında İstanbul Pendik ilçesi, Batı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı şahısların ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede 4 katlı binayı alevler sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.