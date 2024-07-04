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Pendik'te trafikte kavga: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

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#Pendik#Trafik#Kavga
Pendikte trafikte kavga: Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 12:26

İstanbul Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, sabah saatlerinde Pendik Tavşantepe’de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı. Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Pendik#Trafik#Kavga

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