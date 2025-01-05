Pendik'te trafikte dehşette bir can kaybı! Alçak sırtından bıçaklamış I Fatih'te kadını ezmeye çalıştı

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Gözdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yanında eşi ve oğlu bulunan Turan Yılmaz otomobiliyle seyir halindeyken, motosikletli kurye Y.S. ile trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobil sürücüsü Yılmaz, aracından aldığı sopayla kuryeye vurmaya çalıştı.

Motosikletli kurye Y.S.'nin yumrukla karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgayı çevredekiler ayırmak isterken Y.S.'nin kardeşi A.S. olay yerine koşarak gelip Turan Yılmaz'ı boyun kısmından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdığı Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Turan Yılmaz'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından motosikletli kurye Y.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kardeşi A.S. ekiplerin çalışması sonucu Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşananlar caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'EKMEK BIÇAĞI ALIP SIRTINA VURUYOR'

Turan Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak için bekleyen akrabası Erdoğan Yürekçi, "Çocuğunu gezdirmeye çıkıyor.

O esnada yolda motorcu arkadaş da sipariş bırakmış dönerken yolda takışmışlar. Takışma dediğim, trafik hali. Dönerken ara sokaktan önüne mi çıkmış? Bir şey olmuş. Sonra ağız tartışması yapıyorlar.

Bu da yolda giderken görüyor. Dükkana yanaşıyor. O esnada inip 'Sen hayırdır?' diyor. Mekanın önüne yanaşıyor. İlk bizim arkadaş herhalde müdahale etmiş galiba.

Ondan sonra o kafada kask olduğu için kafa atıyor. Ondan sonra olay patlıyor işte. Yani birbirine giriyorlar. O ona vuruyor o ona vuruyor. Motorcu kuryenin kardeşi içeriden ekmek bıçağı alıp sırtına vuruyor" dedi.

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'ÖZÜRLÜ BİR ÇOCUĞU VAR'

Erdoğan Yürekçi, "Özürlü bir çocuğu var, onu her gün gezdirmek zorunda. Devletten raporlu, her gün gezdiriyor. Oradaki esnaf zaten hepsi tanıyor, biliyor. Gezdikleri sırada bu motorcu arkadaşla tartışıyorlar ve olay büyüyor. Kardeşi bıçağı elinde saklıyor, tartışırken sırtına vuruyor. Sırtına saplamış. Şah damarına geliyor. Şah damar da zaten kan kaybından gitti, yazık oldu. Geride kalan hanımı kendine bir şekilde bakar da sakat çocuk nasıl kendine bakacak" diye konuştu.

Olay, Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması bir süre sona kavgaya dönüştü.

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Kadınlar sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın, diğer kadın tarafından darbedildi. Diğer aracın sürücüsü ise kadını ezmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesinin ardından İngiliz turist kadın olay yerinden ayrıldığı sırada vatandaşlar "Burası Türkiye" diyerek duruma tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ömer Aslan, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, pazar trafiği ve insan kalabalığından millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu.

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O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı. O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti.

Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale de edemedik.

Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsü adama bir hareket yaptı sanırım. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" diye konuştu.(DHA)